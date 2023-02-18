Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 февраля 2023, 13:24

Премьер Финляндии подтвердила желание страны вступить в НАТО вместе со Швецией

Премьер-министр Финляндии Санна Марин во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердила намерение страны вступить в НАТО вместе со Швецией.

"Мы заявили ясно: мы хотим вступить вместе со Швецией. Это связано не только с тем, что мы хорошие партнёры, но и с планированием НАТО в области безопасности. Это в наших интересах, а также в интересах НАТО, чтобы Финляндия и Швеция присоединились одновременно", — заявила Марин.

Она также отметила, что Хельсинки послали сигнал Венгрии и Турции о желании вступить в НАТО именно со Швецией, однако решения о ратификации будут принимать именно Будапешт и Анкара, а Финляндия в этом вопросе никак не может "надавить" на них.

В Финляндии объяснили молчание по поводу поставок оружия Украине
В Финляндии объяснили молчание по поводу поставок оружия Украине

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция выполнили все условия Турции и должны вступить в НАТО уже к этой осени.

BannerImage

Wikipedia / FinnishGovernment

Артур Белкин
  • Новости
  • НАТО
  • Финляндия
  • Швеция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar