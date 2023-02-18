Премьер Финляндии подтвердила желание страны вступить в НАТО вместе со Швецией

Премьер-министр Финляндии Санна Марин во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердила намерение страны вступить в НАТО вместе со Швецией.

"Мы заявили ясно: мы хотим вступить вместе со Швецией. Это связано не только с тем, что мы хорошие партнёры, но и с планированием НАТО в области безопасности. Это в наших интересах, а также в интересах НАТО, чтобы Финляндия и Швеция присоединились одновременно", — заявила Марин.

Она также отметила, что Хельсинки послали сигнал Венгрии и Турции о желании вступить в НАТО именно со Швецией, однако решения о ратификации будут принимать именно Будапешт и Анкара, а Финляндия в этом вопросе никак не может "надавить" на них.