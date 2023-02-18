В Финляндии объяснили молчание по поводу поставок оружия Украине

Хельсинки не станет раскрывать информацию о том, сколько военной помощи предоставляет Киеву и какая она. В Финляндии опасаются, что Россия так поймёт, какое оружие у её соседки осталось. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.



"Мы не хотим, чтобы наш сосед прочитал о том, что у нас имеется, а чем больше мы не располагаем", — заявил Ниинистё в эфире телеканала ARD, находясь на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Финляндия не перестала оказывать Украине военную помощь, заверил политик. Он рассказал, что его страна — единственная, которая располагает танками Leopard, не входя при этом в НАТО. Также Ниинистё напомнил, что у Финляндии очень длинная граница с РФ, а это означает, что вклад Хельсинки в передачу танков Украине "не может быть большим".