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18 февраля, 00:00

В Финляндии объяснили молчание по поводу поставок оружия Украине

Ниинистё: Финляндия не будет раскрывать данные о поставках оружия Украине

Хельсинки не станет раскрывать информацию о том, сколько военной помощи предоставляет Киеву и какая она. В Финляндии опасаются, что Россия так поймёт, какое оружие у её соседки осталось. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.

"Мы не хотим, чтобы наш сосед прочитал о том, что у нас имеется, а чем больше мы не располагаем", — заявил Ниинистё в эфире телеканала ARD, находясь на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Финляндия не перестала оказывать Украине военную помощь, заверил политик. Он рассказал, что его страна — единственная, которая располагает танками Leopard, не входя при этом в НАТО. Также Ниинистё напомнил, что у Финляндии очень длинная граница с РФ, а это означает, что вклад Хельсинки в передачу танков Украине "не может быть большим".

Названа "наименее чокнутая" в вопросе поставок оружия Украине страна

Названа "наименее чокнутая" в вопросе поставок оружия Украине страна

Ранее глава мюнхенской компании Krauss-Maffei Wegmann, которая производит Leopard 2 и гаубицы Panzerhaubitze 2000, Ральф Кетцель заявил о возможном расширении производства танков.

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Анатолий Симоненко
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