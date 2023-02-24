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Регион
Опубликовано 24 февраля 2023, 13:42
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Столтенберг сообщил о договорённости с Эрдоганом о встрече Турции, Швеции и Финляндии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что с турецким президентом Реджепом Эрдоганом удалось договориться о встрече Турции, Швеции и Финляндии в середине марта по вопросу членства в НАТО.

"Достигнута договорённость с президентом Эрдоганом о проведении трёхсторонней встречи между Турцией, Швецией и Финляндией в середине марта", — приводит его слова агентство Anadolu.

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На данный момент ратификация документов, которые нужны для вступления финнов и шведов в НАТО, прошла в 28 из 30 стран – членов альянса. Остались только Турция и Венгрия.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны стать членами Североатлантического альянса к середине лета текущего года.

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Wikipedia / U.S. Secretary of Defense

Илья Суриков
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