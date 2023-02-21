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Опубликовано 21 февраля 2023, 17:58

Байден рассказал, что давно предупреждал Путина о "натоизации Финляндии"

Президент США Джо Байден заявил, что предупреждал российского коллегу Владимира Путина о возможном вступлении Финляндии в НАТО, но, по его словам, тогда не шла речь, что от нейтралитета захочет отказаться и Швеция.

"Как я однажды сказал нашему российскому коллеге, теперь уже довольно давно, я сказал: "Вы добиваетесь финляндизации НАТО, а получите натоизацию Финляндии". Как выясняется, я не знал, что Швеция последует вместе с ней", уточнил американский лидер на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой.

По словам Байдена, НАТО "сильно как никогда прежде" и является самым значимым военно-политическим объединением за всю мировую историю. Глава Белого дома заверил, что альянс продолжит поддерживать своих союзников, а также оказывать необходимую помощь Украине.

Премьер Финляндии подтвердила желание страны вступить в НАТО вместе со Швецией
Премьер Финляндии подтвердила желание страны вступить в НАТО вместе со Швецией

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны стать членами альянса к середине лета текущего года до саммита в Вильнюсе, который пройдёт 11–12 июля.

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Getty Images / Ukrainian Presidential Press Office

Татьяна Миссуми
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