Одна из стран ЕС призвала наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
В Венгрии призвали наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Председатель венгерской правой партии "Наша Родина" Элед Новак призвал наложить вето на принятие Финляндии и Швеции в НАТО. По его словам, расширение Североатлантического альянса может спровоцировать начало мировой войны.
"Наша Родина" единственной из партий выступает за то, чтобы Венгрия наложила вето на расширение НАТО, поскольку это будет рассматриваться как провокация, новый шаг к мировой войне", — сказал Новак при обсуждении в парламенте Венгрии ратификации членства Финляндии и Швеции в военно-политическом блоке.
При этом руководитель партии подчеркнул, что организация не имеет претензий к Стокгольму и Хельсинки, отметив, что на мир в Европе можно надеяться в случае отсутствия или минимального наличия границ входящих в НАТО стран с Россией. По его словам, накладывание вето на принятие Финляндии и Швеции в альянс стало бы шагом против "возможного расширения войны".
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о договорённости с турецким президентом Реджепом Эрдоганом о встрече Турции, Швеции и Финляндии в середине марта по вопросу членства в НАТО. До этого он говорил о том, что Финляндия и Швеция должны стать членами Североатлантического альянса к середине лета текущего года.
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