Одна из стран ЕС призвала наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Председатель венгерской правой партии "Наша Родина" Элед Новак призвал наложить вето на принятие Финляндии и Швеции в НАТО. По его словам, расширение Североатлантического альянса может спровоцировать начало мировой войны.

"Наша Родина" единственной из партий выступает за то, чтобы Венгрия наложила вето на расширение НАТО, поскольку это будет рассматриваться как провокация, новый шаг к мировой войне", — сказал Новак при обсуждении в парламенте Венгрии ратификации членства Финляндии и Швеции в военно-политическом блоке.