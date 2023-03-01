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1 марта, 12:23

Парламент Финляндии одобрил закон о вступлении в НАТО

Парламент Финляндии проголосовал за присоединение к НАТО. Трансляция заседания велась на официальном сайте законодательного органа, передаёт ТАСС. "За" высказались 184 депутата, то есть абсолютное большинство, а "против" высказались всего семь парламентариев.

Чтобы документ вступил в силу, его должен утвердить президент республики Саули Ниинистё. В этом нет никаких сомнений: не так давно политик заявил, что Финляндия и Швеция станут членами НАТО к июлю 2023 года, когда в Вильнюсе пройдёт саммит организации. Любопытно, что всего год назад, 20 февраля 2022 года, Саули Ниинистё утверждал, что у Финляндии нет причин даже рассматривать вопрос о вступлении в НАТО: мол, обстановка в мире и так накалена.

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А накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Украина станет членом НАТО. Правда, лишь в долгосрочной перспективе.

Обложка ©

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Марина Калегина
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