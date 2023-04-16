КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

16 апреля, 03:45

В Италии заявили о независимости от российского газа

Итальянский министр считает, что Рим преодолел зависимость от российского газа

Италия преодолела зависимость от газа России, заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности страны Джильберто Пикетто-Фратин. Его слова приводит Corriere della Sera.

Если раньше 40% потребностей Рима удовлетворяло топливо из РФ, то сейчас поставки покрывают чуть больше 10%, указал он. Этому способствовал рост импорта голубого топлива с Востока по Трансадриатическому газопроводу (ТАР) и из Африки.

"Но реальную гарантию обеспечивают регазификационные терминалы, которые позволят нам покупать газ по лучшей в мире цене, ожидая освоения всё большего количества энергии, производимой из возобновляемых источников, и понимания, когда можно будет реализовать атомную энергию четвёртого поколения", — добавил министр.

Сийярто договорился с Новаком о бесперебойных поставках российских нефти и газа в Венгрию

Сийярто договорился с Новаком о бесперебойных поставках российских нефти и газа в Венгрию

Ещё в начале марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также говорила о снижении зависимости Евросоюза от российского газа благодаря поставкам трубного и сжиженного газа из Соединённых Штатов и Норвегии. Тогда глава Комитета по энергетике и природным ресурсам Сената США Джо Мэнчин заверил, что страна способна полностью заместить российскую нефть и газ на европейском рынке.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Платонова
  • Новости
  • Италия
  • Мировая экономика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров