В Италии заявили о независимости от российского газа

Италия преодолела зависимость от газа России, заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности страны Джильберто Пикетто-Фратин. Его слова приводит Corriere della Sera.

Если раньше 40% потребностей Рима удовлетворяло топливо из РФ, то сейчас поставки покрывают чуть больше 10%, указал он. Этому способствовал рост импорта голубого топлива с Востока по Трансадриатическому газопроводу (ТАР) и из Африки.

"Но реальную гарантию обеспечивают регазификационные терминалы, которые позволят нам покупать газ по лучшей в мире цене, ожидая освоения всё большего количества энергии, производимой из возобновляемых источников, и понимания, когда можно будет реализовать атомную энергию четвёртого поколения", — добавил министр.