В Италии заявили о независимости от российского газа
Итальянский министр считает, что Рим преодолел зависимость от российского газа
Италия преодолела зависимость от газа России, заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности страны Джильберто Пикетто-Фратин. Его слова приводит Corriere della Sera.
Если раньше 40% потребностей Рима удовлетворяло топливо из РФ, то сейчас поставки покрывают чуть больше 10%, указал он. Этому способствовал рост импорта голубого топлива с Востока по Трансадриатическому газопроводу (ТАР) и из Африки.
"Но реальную гарантию обеспечивают регазификационные терминалы, которые позволят нам покупать газ по лучшей в мире цене, ожидая освоения всё большего количества энергии, производимой из возобновляемых источников, и понимания, когда можно будет реализовать атомную энергию четвёртого поколения", — добавил министр.
Ещё в начале марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также говорила о снижении зависимости Евросоюза от российского газа благодаря поставкам трубного и сжиженного газа из Соединённых Штатов и Норвегии. Тогда глава Комитета по энергетике и природным ресурсам Сената США Джо Мэнчин заверил, что страна способна полностью заместить российскую нефть и газ на европейском рынке.
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