В США ответили, способны ли они заместить российский газ в Европе
Глава комитета Сената Манчин заявил о способности США заместить российский газ в Европе
Глава комитета по энергетике и природным ресурсам Сената США Джо Манчин заявил, что страна способна полностью заместить российскую нефть и газ на европейском рынке. Его слова приводит РИА "Новости".
"Я думаю, да. Мы в состоянии", — сказал Манчин на международной энергетической конференции CERA Week в Хьюстоне.
По его словам, это позволит не дать России использовать энергоносители "как оружие". Манчин также добавил, что хотел бы полностью лишить российские энергоносители доступа к мировым рынкам, однако отметил, что каждая страна должна самостоятельно принимать решения по этому вопросу.
Ранее в Японии дали прогноз, что ждёт Европу без российского газа. Журналист Кэн Кояма предупредил, что странам Евросоюза придётся туго, ведь будет очень трудно пополнять запасы топлива.
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