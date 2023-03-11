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11 марта, 02:09

В США ответили, способны ли они заместить российский газ в Европе

Глава комитета Сената Манчин заявил о способности США заместить российский газ в Европе

Глава комитета по энергетике и природным ресурсам Сената США Джо Манчин заявил, что страна способна полностью заместить российскую нефть и газ на европейском рынке. Его слова приводит РИА "Новости".

"Я думаю, да. Мы в состоянии", — сказал Манчин на международной энергетической конференции CERA Week в Хьюстоне.

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В Германии высказались за полный отказ Европы от газа из России

По его словам, это позволит не дать России использовать энергоносители "как оружие". Манчин также добавил, что хотел бы полностью лишить российские энергоносители доступа к мировым рынкам, однако отметил, что каждая страна должна самостоятельно принимать решения по этому вопросу.

Ранее в Японии дали прогноз, что ждёт Европу без российского газа. Журналист Кэн Кояма предупредил, что странам Евросоюза придётся туго, ведь будет очень трудно пополнять запасы топлива.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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