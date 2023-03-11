В США ответили, способны ли они заместить российский газ в Европе

Глава комитета по энергетике и природным ресурсам Сената США Джо Манчин заявил, что страна способна полностью заместить российскую нефть и газ на европейском рынке. Его слова приводит РИА "Новости".

"Я думаю, да. Мы в состоянии", — сказал Манчин на международной энергетической конференции CERA Week в Хьюстоне.

По его словам, это позволит не дать России использовать энергоносители "как оружие". Манчин также добавил, что хотел бы полностью лишить российские энергоносители доступа к мировым рынкам, однако отметил, что каждая страна должна самостоятельно принимать решения по этому вопросу.