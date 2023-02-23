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23 февраля, 20:04

В Германии высказались за полный отказ Европы от газа из России

Вице-канцлер Хабек: ФРГ была бы не против общеевропейского запрета на российский газ

Германия была бы не против, если бы в Европе единогласно отказались от поставок газа из России. Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Однако, признал он, некоторые страны не смогут так поступить. По его мнению, лучше сосредоточиться на устранении пробелов в режиме санкций, а не на их расширении. Так, германские компании, отметил политик, уже полностью отошли от использования российского топлива.

"Так что, насколько мне известно, мы можем полностью оборвать связь", — сказал Хабек на пресс-конференции в Берлине.

Одновременно вице-канцлер предположил, что некоторые страны Восточной Европы гораздо больше зависят от российских энергоресурсов, чем ФРГ.

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Аналитик рассказал, какие страны будут рады российскому газу

Ранее Лайф писал, что в Японии дали прогноз, что ждёт Европу без российского газа. Японский журналист Кэн Кояма предупредил, что ЕС придётся туго: будет очень трудно пополнять запасы топлива.

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Telegram-канал / Газпром

Арина Родионова
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