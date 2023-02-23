В Германии высказались за полный отказ Европы от газа из России

Германия была бы не против, если бы в Европе единогласно отказались от поставок газа из России. Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Однако, признал он, некоторые страны не смогут так поступить. По его мнению, лучше сосредоточиться на устранении пробелов в режиме санкций, а не на их расширении. Так, германские компании, отметил политик, уже полностью отошли от использования российского топлива.