Аналитик рассказал, какие страны будут рады российскому газу

Россия может наладить поставки газа по новому маршруту — в Центральную Азию. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

"В ближайшей перспективе мы, скорее всего, наладим поставки газа в Среднюю Азию, потому что там растёт потребление газа, а своего не хватает. И вообще, в Средней Азии зима была довольно суровая, Ташкент замерзал. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы начать поставки газа в Казахстан, в Узбекистан", — отметил он в беседе с радио "Комсомольская правда".

По словам Юшкова, Россия уже в полном объёме перенаправила нефть и уголь на азиатские рынки. А для транспортировки газа нужна инфраструктура. Аналитик считает, что нужно построить газопроводы на азиатские рынки или возвести заводы по сжижению газа.