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17 февраля, 11:04

Путин: Газ надолго останется ценнейшим ресурсом, спрос на который будет только расти

Путин поздравил сотрудников "Газпрома" с 30-летием компании

Российский лидер Владимир Путин принял участие в мероприятии, посвящённом 30-летию "Газпрома". Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства поздравил компанию с юбилеем и подчеркнул, что её специалистами гордится вся страна. В ходе обращения к коллективу "Газпрома" президент также отметил, что голубое топливо было и ещё очень долго будет ценнейшим ресурсом.

Путин в режиме видеосвязи принимает участие в мероприятии по случаю 30-летия "Газпрома". Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Конкретные задачи, новые проекты "Газпрома" прорабатываются на основе экспертного детального анализа и прогноза изменений тенденций на глобальных рынках, а они говорят о том, что газ был и ещё очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным активом, спрос на который будет только расти", — сказал Путин, выступая по видеосвязи на мероприятии, посвящённом юбилею "Газпрома".

Он также назвал компанию глобальным мировым лидером по производству, переработке и реализации нефтепродуктов. И даже несмотря на "прямые попытки извне помешать, сдержать развитие", сотрудники организации всё равно идут вперёд, запуская новые проекты, добавил глава государства.

"Газпром" увеличил поставки газа через Украину на 20%

"Газпром" увеличил поставки газа через Украину на 20%

А ранее "Газпром" сообщил о рекордных объёмах поставок газа в Китай по "Силе Сибири". В пресс-службе оператора уточнили, что энергоресурс идёт на экспорт в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа с китайской компанией CNPC.

Обложка ©

Кremlin.ru

Наталья Исакова
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