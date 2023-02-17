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17 февраля, 11:02

Миллер заявил, что газа в России хватит на долгие десятилетия

Запасов газа в России хватит на долгие десятилетия вперёд, граждане страны об этом могут не переживать. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе мероприятия по случаю 30-летия компании.

"Наших потребителей можно заверить, что газа в России будет много в течение долгих-долгих десятилетий. И залогом тому является огромная, крупнейшая в мире ресурсная база", — подчеркнул он.

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Ранее Лайф рассказывал, как авторы доклада Kept напророчили России возвращение в лидеры по поставкам газа на европейский рынок.

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Shutterstock

Артур Белкин
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