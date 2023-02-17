Миллер заявил, что газа в России хватит на долгие десятилетия

Запасов газа в России хватит на долгие десятилетия вперёд, граждане страны об этом могут не переживать. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе мероприятия по случаю 30-летия компании.

"Наших потребителей можно заверить, что газа в России будет много в течение долгих-долгих десятилетий. И залогом тому является огромная, крупнейшая в мире ресурсная база", — подчеркнул он.