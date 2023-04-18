КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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18 апреля, 07:41

Американский журналист признал слабость экономики России "избитым и обманчивым мемом"

The National Interest: От мифа о слабой российской экономике пора отказаться

Обозреватель американского журнала The National Interest Карлос Роа развеял распространённый на Западе миф о России. По его словам, в США и Европе любят сравнивать экономики России и Италии по уровню номинального ВВП, хотя это, убеждён Роа, говорит о некомпетентности этих политиков и экспертов.

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"Во всём внешнеполитическом дискурсе едва ли отыщется мем, более избитый и обманчивый, чем сравнение российской экономики с итальянской", — отметил автор The National Interest.

Журналист напомнил, что впервые это сравнение использовал для манипуляций ещё в 2014 году американский сенатор Линдси Грэм. Этот тезис, видимо, должен был иллюстрировать слабость российской экономики перед "коллективной мощью" Запада, но, по словам Карлоса Роа, на деле он сыграл роль ловушки, в которую сами себя загнали американские политики. Журналист отметил, что от мифа о слабой российской экономике "давно пора отказаться", ведь он сформировал в США и Европе "ложные подходы".

"Разве российская экономика смогла бы выдержать сильнейшее санкционное давление, если она и впрямь была такой уж никчёмной?" — задался вопросом обозреватель.

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Ранее президент Владимир Путин заявил, что российская экономика демонстрирует позитивную динамику за счёт освоения ниш западных компаний, а также благодаря активному развитию связей с быстрорастущими странами Востока и Юга. А в середине марта президент отмечал, что экономику страны в условиях санкций можно оценить известной фразой Ницше: "То, что нас не убивает, делает нас сильнее".

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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