Обозреватель американского журнала The National Interest Карлос Роа развеял распространённый на Западе миф о России. По его словам, в США и Европе любят сравнивать экономики России и Италии по уровню номинального ВВП, хотя это, убеждён Роа, говорит о некомпетентности этих политиков и экспертов.

"Во всём внешнеполитическом дискурсе едва ли отыщется мем, более избитый и обманчивый, чем сравнение российской экономики с итальянской", — отметил автор The National Interest.

Журналист напомнил, что впервые это сравнение использовал для манипуляций ещё в 2014 году американский сенатор Линдси Грэм. Этот тезис, видимо, должен был иллюстрировать слабость российской экономики перед "коллективной мощью" Запада, но, по словам Карлоса Роа, на деле он сыграл роль ловушки, в которую сами себя загнали американские политики. Журналист отметил, что от мифа о слабой российской экономике "давно пора отказаться", ведь он сформировал в США и Европе "ложные подходы".