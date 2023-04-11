ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

11 апреля, 14:18

МВФ улучшил прогноз по росту экономики России

МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году на 0,4%

Международный валютный фонд (МВФ) дал положительный прогноз по российской экономике на 2023 год, предположив рост ВВП на 0,7%. Об этом говорится в докладе международной организации.

Тем самым МВФ пересмотрел ранее приведённые данные и допустил, что в России ВВП может вырасти ещё на 0,4 процентного пункта. При этом ожидания на 2024 год, наоборот, незначительно ухудшились в сравнении с январскими оценками, в Фонде спрогнозировали рост российской экономики на 1,3%.

Мишустин считает, что в 2024-м Россия обгонит развитые страны по росту ВВП

Мишустин считает, что в 2024-м Россия обгонит развитые страны по росту ВВП

Ранее Всемирный банк улучшил свой прогноз по динамике внутреннего валового продукта России в 2023 году. Согласно обновлённым данным, ВВП снизится в текущем году на 0,2%, а не на 3,3%, как ВБ ожидал ранее.

Обложка ©

ТАСС / Александр Демьянчук

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • мвф
  • Экономика РФ
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров