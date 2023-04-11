МВФ улучшил прогноз по росту экономики России
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году на 0,4%
Международный валютный фонд (МВФ) дал положительный прогноз по российской экономике на 2023 год, предположив рост ВВП на 0,7%. Об этом говорится в докладе международной организации.
Тем самым МВФ пересмотрел ранее приведённые данные и допустил, что в России ВВП может вырасти ещё на 0,4 процентного пункта. При этом ожидания на 2024 год, наоборот, незначительно ухудшились в сравнении с январскими оценками, в Фонде спрогнозировали рост российской экономики на 1,3%.
Ранее Всемирный банк улучшил свой прогноз по динамике внутреннего валового продукта России в 2023 году. Согласно обновлённым данным, ВВП снизится в текущем году на 0,2%, а не на 3,3%, как ВБ ожидал ранее.
ТАСС / Александр Демьянчук