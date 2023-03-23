Мишустин считает, что в 2024-м Россия обгонит развитые страны по росту ВВП
Российская экономика выдержала удар и вновь вышла на траекторию роста. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным докладом правительства.
"Теперь даже некоторые международные организации прогнозируют нам позитивную динамику по итогам 2023 года и выход на темпы роста валового внутреннего продукта выше развитых стран в 2024 году", — уточнил он.
Премьер напомнил, что год назад экономисты прогнозировали возможное падение российского ВВП двузначными цифрами. Он подчеркнул, что Россия выстояла, хотя это было непросто, а "спад, неизбежный в таких условиях, оказался вполне умеренным". Мишустин резюмировал, что удалось вернуть нашу "экономику на траекторию роста".
Ранее Мишустин заявил, что Россия является "чемпионом мира" по количеству введённых против неё санкций, однако благодаря принятым властями мерам в РФ фиксируется рост экономики.
ТАСС / Антон Новодережкин