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Опубликовано 23 марта 2023, 12:30

Мишустин считает, что в 2024-м Россия обгонит развитые страны по росту ВВП

Российская экономика выдержала удар и вновь вышла на траекторию роста. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным докладом правительства.

"Теперь даже некоторые международные организации прогнозируют нам позитивную динамику по итогам 2023 года и выход на темпы роста валового внутреннего продукта выше развитых стран в 2024 году", — уточнил он.

Премьер напомнил, что год назад экономисты прогнозировали возможное падение российского ВВП двузначными цифрами. Он подчеркнул, что Россия выстояла, хотя это было непросто, а "спад, неизбежный в таких условиях, оказался вполне умеренным". Мишустин резюмировал, что удалось вернуть нашу "экономику на траекторию роста".

Мишустин встретился с Си Цзиньпином в Доме правительства
Мишустин встретился с Си Цзиньпином в Доме правительства

Ранее Мишустин заявил, что Россия является "чемпионом мира" по количеству введённых против неё санкций, однако благодаря принятым властями мерам в РФ фиксируется рост экономики.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Татьяна Миссуми
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