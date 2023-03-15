Мишустин назвал Россию "чемпионом мира" по числу введённых санкций
Россия является "чемпионом мира" по количеству введённых против неё санкций, однако благодаря принятым властями мерам в РФ фиксируется рост экономики. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"В период беспрецедентных санкций, а мы чемпионы мира по количеству санкций, которые когда-либо против какой-либо страны применяли, в этот момент нам надо было в первую очередь удержать экономику, сбалансировать все отрасли", — отметил глава кабмина на встрече с фракцией КПРФ.
Чтобы не допустить падения экономики, уже было принято 315 мер на сумму около 8 триллионов рублей и правительство продолжает работу. Это помогло удержать ситуацию после введения санкций, добавил Мишустин.
А накануне во время посещения Улан-Удэнского авиационного завода президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад рассчитывал на крах промышленности и финансовой системы нашей страны из-за санкций, но этого не произошло. По словам главы государства, Россия сумеет справиться со всеми ограничениями.
ТАСС / Александр Астафьев / POOL