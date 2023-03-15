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15 марта, 13:48

Мишустин назвал Россию "чемпионом мира" по числу введённых санкций

Россия является "чемпионом мира" по количеству введённых против неё санкций, однако благодаря принятым властями мерам в РФ фиксируется рост экономики. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"В период беспрецедентных санкций, а мы чемпионы мира по количеству санкций, которые когда-либо против какой-либо страны применяли, в этот момент нам надо было в первую очередь удержать экономику, сбалансировать все отрасли", — отметил глава кабмина на встрече с фракцией КПРФ.

Чтобы не допустить падения экономики, уже было принято 315 мер на сумму около 8 триллионов рублей и правительство продолжает работу. Это помогло удержать ситуацию после введения санкций, добавил Мишустин.

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А накануне во время посещения Улан-Удэнского авиационного завода президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад рассчитывал на крах промышленности и финансовой системы нашей страны из-за санкций, но этого не произошло. По словам главы государства, Россия сумеет справиться со всеми ограничениями.

Обложка ©

ТАСС / Александр Астафьев / POOL

Александра Вишнякова
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