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15 марта, 09:42

Глава Европейского центробанка рассказала пранкерам о бесконечной инфляции из-за санкций против РФ

Глава ЕЦБ Лагард призналась пранкерам, что не видит конца инфляции в Европе из-за санкций против РФ

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард от имени президента Украины Владимира Зеленского. Полное видео опубликовано на канале пранкеров в Rutube.

Пранкеры Вован и Лексус позвонили главе ЕЦБ Кристин Лагард от имени Владимира Зеленского. Видео © Telegram / "Шоу ВиЛ"

В разговоре с "Зеленским" председатель ЕЦБ призналась, что ещё не видит конца инфляции в Европе из-за антироссийских санкций.

"У нас есть проблема с инфляцией из-за проблемных областей, которые мы так и не смогли улучшить после окончания пандемии коронавируса. Цены сначала выросли только из-за стоимости энергоносителей, а затем постепенно за счёт роста стоимости удобрений. В частности, цены на продукты питания, а теперь практически повсеместно", — сказала Лагард.

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При этом она высоко оценила действия главы Банка России Эльвиры Набиуллиной по предотвращению инфляции в РФ, когда были введены первые западные санкции.

"Она очень быстро поняла положение дел и резко увеличила процентные ставки. И это было в то время правильной мерой для предотвращения крайне высокой инфляции и для того, чтобы люди, вложившие деньги в Россию, оставили деньги в России... Она проделала великолепную работу. Думаю, что санкции кусаются не так сильно, как мы ожидали", — признала Лагард.

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Ранее экс-глава МИД Великобритании Уильям Хейг дал понять пранкерам, что Украине в НАТО не рады. Политик, думая, что он говорит с бывшим президентом Незалежной Петром Порошенко, заявил, что большое количество бюрократических процедур затянет процесс вступления страны в альянс на долгие годы.

Обложка ©

Getty Images / Andreas Rentz

Никита Никонов
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