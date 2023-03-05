Вован назвал пранк – виновник блокировки его с Лексусом YouTube-каналов

Блокировка обоих каналов пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова) на видеохостинге YouTube была "ожидаемой", признался Кузнецов. Он напомнил, что до этого их ресурсы уже подвергались блокировке, а весной прошлого года причиной и вовсе стало письмо Министерства обороны Великобритании (после пранка с его главой Беном Уоллесом).

"Сейчас, думаю, причина была в пранке с бывшим главой британского МИД Уильямом Хейгом, который ещё и британский лорд. Думаю, это стало формальной причиной", — предположил блогер в беседе с телеканалом "360".

По словам Вована, платформа старается "вычищать любые упоминания о пранках", дабы "западная аудитория не увидела оправданий своих политиков", заявления которых в прессе и личных разговорах разнятся. В случае с Хейгом, считает собеседник, могла сыграть свою роль обида за слова о несамостоятельности Лондона.

Блогер отметил, что российским авторам небезопасно размещать контент на YouTube. Более того, он считает бесполезным подавать жалобу на решение администрации, так как она подчиняется другой юрисдикции. "Будем делать альтернативные каналы", — добавил Вован.