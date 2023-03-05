YouTube заблокировал оба канала пранкеров Вована и Лексуса

Видеохостинг YouTube заблокировал оба канала российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров) — "Шоу ВиЛ" и "Телега онлайн". При попытке посетить их перед пользователем появляется уведомление о "нарушении правил сообщества" авторами.