YouTube заблокировал оба канала пранкеров Вована и Лексуса
YouTube заблокировал каналы пранкеров Вована и Лексуса "Шоу ВиЛ" и "Телега онлайн"
Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров). Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Видеохостинг YouTube заблокировал оба канала российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров) — "Шоу ВиЛ" и "Телега онлайн". При попытке посетить их перед пользователем появляется уведомление о "нарушении правил сообщества" авторами.
Сообщение, появляющееся при попытке зайти на каналы. Скриншот © YouTube
Вован и Лексус стали известны широкой аудитории после ряда пранков с высокопоставленными европейскими чиновниками. Среди их "жертв" — экс-канцлер Германии Ангела Меркель, министр обороны Великобритании Бен Уоллес и многие другие.
Ранее YouTube заблокировал каналы блогера и дизайнера Артемия Лебедева, совокупная аудитория которых составляла 1,1 миллиона человек. Те же ограничения в августе 2022 года коснулись актёра озвучки Дмитрия Гоблина Пучкова.