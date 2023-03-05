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5 марта, 14:15

YouTube заблокировал оба канала пранкеров Вована и Лексуса

YouTube заблокировал каналы пранкеров Вована и Лексуса "Шоу ВиЛ" и "Телега онлайн"

<p>Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров). Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров). Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Видеохостинг YouTube заблокировал оба канала российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров) — "Шоу ВиЛ" и "Телега онлайн". При попытке посетить их перед пользователем появляется уведомление о "нарушении правил сообщества" авторами.

Сообщение, появляющееся при попытке зайти на каналы. Скриншот © YouTube

Сообщение, появляющееся при попытке зайти на каналы. Скриншот © YouTube

Вован и Лексус стали известны широкой аудитории после ряда пранков с высокопоставленными европейскими чиновниками. Среди их "жертв" — экс-канцлер Германии Ангела Меркель, министр обороны Великобритании Бен Уоллес и многие другие.

"Месть" за тёзку: Медведев отреагировал на блокировку канала Гоблина в YouTube

"Месть" за тёзку: Медведев отреагировал на блокировку канала Гоблина в YouTube

Ранее YouTube заблокировал каналы блогера и дизайнера Артемия Лебедева, совокупная аудитория которых составляла 1,1 миллиона человек. Те же ограничения в августе 2022 года коснулись актёра озвучки Дмитрия Гоблина Пучкова.

Матвей Константинов
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