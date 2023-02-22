Артемий Лебедев лишился обоих YouTube-каналов

Видеохостинг YouTube удалил оба канала российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева. Суммарная аудитория ресурсов составляла 1,1 миллиона человек.

Ранее от аналогичных действий пострадал блогер и актёр озвучки Дмитрий "Гоблин" Пучков. Канал на YouTube также был удалён якобы за "нарушения правила сообщества". Его поддержал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.