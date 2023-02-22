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22 февраля, 17:53

Артемий Лебедев лишился обоих YouTube-каналов

YouTube удалил оба канала дизайнера Артемия Лебедева

<p>Артемий Лебедев. Обложка © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Artemy_Lebedev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=5wksbCwGe5w&t=593s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">/ </a><a href="https://www.youtube.com/watch?v=5wksbCwGe5w&t=593s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube / Маткульт-привет! :: Алексей Савватеев и Ко</a></p>

Артемий Лебедев. Обложка © Wikipedia / YouTube / Маткульт-привет! :: Алексей Савватеев и Ко

Видеохостинг YouTube удалил оба канала российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева. Суммарная аудитория ресурсов составляла 1,1 миллиона человек.

Сообщение, которое появляется при попытке зайти на канал Лебедева. Скриншот © YouTube / Артемий Лебедев

Сообщение, которое появляется при попытке зайти на канал Лебедева. Скриншот © YouTube / Артемий Лебедев

Причина блокировки — нарушение условий использования сервиса. На платформе Лебедев позиционировался как обзорщик новостей.

Гоблин удивился поддержке Медведева после блокировки его канала

Гоблин удивился поддержке Медведева после блокировки его канала

Ранее от аналогичных действий пострадал блогер и актёр озвучки Дмитрий "Гоблин" Пучков. Канал на YouTube также был удалён якобы за "нарушения правила сообщества". Его поддержал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Матвей Константинов
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