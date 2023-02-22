Артемий Лебедев лишился обоих YouTube-каналов
YouTube удалил оба канала дизайнера Артемия Лебедева
Артемий Лебедев. Обложка © Wikipedia / YouTube / Маткульт-привет! :: Алексей Савватеев и Ко
Видеохостинг YouTube удалил оба канала российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева. Суммарная аудитория ресурсов составляла 1,1 миллиона человек.
Сообщение, которое появляется при попытке зайти на канал Лебедева. Скриншот © YouTube / Артемий Лебедев
Причина блокировки — нарушение условий использования сервиса. На платформе Лебедев позиционировался как обзорщик новостей.
Ранее от аналогичных действий пострадал блогер и актёр озвучки Дмитрий "Гоблин" Пучков. Канал на YouTube также был удалён якобы за "нарушения правила сообщества". Его поддержал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.