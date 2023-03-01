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1 марта, 08:25

Экс-глава МИД Великобритании дал понять пранкерам, что Украине в НАТО не рады

Новым героем шоу пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) стал Уильям Хейг — бывший лидер Консервативной партии, экс-министр иностранных дел Великобритании и друг действующего премьера Соединённого Королевства Риши Сунака. Хейг, думая, что говорит с Петром Порошенко, дал понять, что Украине в НАТО не рады.

Политик честно сказал, что большое количество бюрократических процедур затянет процесс вступления в альянс на долгие годы. А для "поддержки" Украины в переходный период он предложил использовать вариант, действующий сейчас между Израилем и США: не соглашение, но "политическая уверенность" в том, что у страны всегда будут самые продвинутые системы обороны. Хейг считает, что и Украина может иметь такие отношения с Великобританией, США и другими западными государствами.

"Что касается НАТО, можете себе только представить, сколько уйдёт времени на всё это согласование в альянсе. Поскольку подписание такого соглашения с США, включая НАТО, может потребовать много времени, необходимо предоставить Украине гарантии большей поддержки со стороны западных стран", добавил британский политик.

Хейг также считает, что о мирном урегулировании ситуации на Украине речь не идёт, по его мнению, всё выльется в "замороженный конфликт".

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На Западе неоднократно уже звучали заявления о том, что Украину если и примут в НАТО, то не скоро. На днях об этом высказался и сам генсек альянса: по словам Йенса Столтенберга, членство Киева — это отдалённая перспектива.

Обложка ©

Getty Images / Victoria Jones

Александра Вишнякова
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