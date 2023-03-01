Захарова — о словах Столтенберга: Разговоры о членстве Украины в НАТО выглядят странными
Украина не обладает субъектностью, поэтому заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о членстве Незалежной в альянсе выглядят крайне странно. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сегодня там (на Украине. — Прим. Лайфа) остались люди, которые являются проводниками, реализаторами решений, которые принимаются совершенно в других местах — это Вашингтон, Лондон и так далее. О ком мы сейчас говорим, о Зеленском? Его, что ли, примут или не примут? Нет субъектности, её нет, поэтому как-то всё это странно слушать от Столтенберга", — заявила Захарова.
По словам представителя МИД РФ, Столтенберг в очередной раз "повторил мантру", которая не соответствует реальной картине. Запад использует бренд "Украина" для дестабилизации ситуации, уверена Захарова.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО, однако лишь в долгосрочной перспективе.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ