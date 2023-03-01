Захарова — о словах Столтенберга: Разговоры о членстве Украины в НАТО выглядят странными

"Сегодня там (на Украине. — Прим. Лайфа) остались люди, которые являются проводниками, реализаторами решений, которые принимаются совершенно в других местах — это Вашингтон, Лондон и так далее. О ком мы сейчас говорим, о Зеленском? Его, что ли, примут или не примут? Нет субъектности, её нет, поэтому как-то всё это странно слушать от Столтенберга", — заявила Захарова.