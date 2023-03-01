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1 марта, 08:01

Захарова — о словах Столтенберга: Разговоры о членстве Украины в НАТО выглядят странными

Украина не обладает субъектностью, поэтому заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о членстве Незалежной в альянсе выглядят крайне странно. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня там (на Украине. — Прим. Лайфа) остались люди, которые являются проводниками, реализаторами решений, которые принимаются совершенно в других местах — это Вашингтон, Лондон и так далее. О ком мы сейчас говорим, о Зеленском? Его, что ли, примут или не примут? Нет субъектности, её нет, поэтому как-то всё это странно слушать от Столтенберга", — заявила Захарова.

По словам представителя МИД РФ, Столтенберг в очередной раз "повторил мантру", которая не соответствует реальной картине. Запад использует бренд "Украина" для дестабилизации ситуации, уверена Захарова.

Столтенберг заявил, что в отношениях НАТО и России "назад дороги нет"

Столтенберг заявил, что в отношениях НАТО и России "назад дороги нет"

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО, однако лишь в долгосрочной перспективе.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Артур Белкин
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