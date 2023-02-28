Столтенберг заявил, что в отношениях НАТО и России "назад дороги нет"

Отношения России и Североатлантического альянса вряд ли изменятся в лучшую сторону, даже после окончания украинского конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на международной конференции в Хельсинки, которую транслировала онлайн пресс-служба НАТО.

"Мы должны осознать, что окончание этой войны не приведёт к нормальным отношениям с Россией", — заявил он и добавил, что страны – члены НАТО должны увеличивать траты на оборону, так как того требует безопасность в "более опасном мире".