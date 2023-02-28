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28 февраля, 14:58

Столтенберг заявил, что в отношениях НАТО и России "назад дороги нет"

Генсек НАТО Столтенберг: В отношениях альянса и России назад дороги нет

Отношения России и Североатлантического альянса вряд ли изменятся в лучшую сторону, даже после окончания украинского конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на международной конференции в Хельсинки, которую транслировала онлайн пресс-служба НАТО.

"Мы должны осознать, что окончание этой войны не приведёт к нормальным отношениям с Россией", — заявил он и добавил, что страны – члены НАТО должны увеличивать траты на оборону, так как того требует безопасность в "более опасном мире".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что участники НАТО выступают единым блоком уже не как условные противники, а враги России. По его словам, государства альянса стали стороной конфликта на Украине.

Генсек НАТО Столтенберг признал, что расширение помощи Украине невозможно без риска эскалации

Генсек НАТО Столтенберг признал, что расширение помощи Украине невозможно без риска эскалации

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ТАСС / EPA / KIMMO BRANDT

Оксана Попова
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