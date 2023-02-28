Столтенберг заявил, что в отношениях НАТО и России "назад дороги нет"
Генсек НАТО Столтенберг: В отношениях альянса и России назад дороги нет
Отношения России и Североатлантического альянса вряд ли изменятся в лучшую сторону, даже после окончания украинского конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на международной конференции в Хельсинки, которую транслировала онлайн пресс-служба НАТО.
"Мы должны осознать, что окончание этой войны не приведёт к нормальным отношениям с Россией", — заявил он и добавил, что страны – члены НАТО должны увеличивать траты на оборону, так как того требует безопасность в "более опасном мире".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что участники НАТО выступают единым блоком уже не как условные противники, а враги России. По его словам, государства альянса стали стороной конфликта на Украине.
ТАСС / EPA / KIMMO BRANDT