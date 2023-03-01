Вован и Лексус узнали, что Лондон до сих пор грезит о "майдане" в России

Бывший лидер Консервативной партии и экс-министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) поделился мечтами о революционной смене власти в нашей стране. Фрагмент беседы с британским политиком был обнародован в рамках программы "Шоу ВиЛ" на RuTube.

Хейг был уверен, что беседует с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, поэтому в своих словах и суждениях был довольно откровенен. Так, он признался, что в прошлом США и Великобритания "смогли добиться успеха в некоторых государствах и сменить власть извне".

"Но, как правило, это происходило в более слабых и меньших странах. В России это сделать невозможно", — констатировал политик.

Бывший британский министр напомнил, что во время своих визитов в Москву регулярно встречался с представителями гражданского общества и определённым образом настроенных групп, но столкнулся с тем, что "любая поддержка со стороны Запада, направленная на смену режима, сразу расценивалась как заговор и агрессия". В других странах, по признанию Хейга, было иначе, даже "провести Евромайдан на Украине Западу удалось во многом благодаря поддержке самих украинцев".

Хейг добавил, что идея революции в России не покидает умы западных политиков, несмотря на её бесперспективность.

"Давайте вспомним начало XX века. На революцию ушло много времени. Русские проиграли Японии в 1905 году, и затем случилось одно из крупнейших мировых событий — Первая мировая война. Потребовалось такое масштабное событие для того, чтобы начать революцию в России. Такую ситуацию создать крайне сложно, к сожалению", — посетовал он в беседе с лже-Порошенко.