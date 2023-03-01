Вован и Лексус узнали, что Лондон до сих пор грезит о "майдане" в России
Экс-глава МИД Британии Хейг поделился с пранкерами мечтами о революции в России
Бывший лидер Консервативной партии и экс-министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) поделился мечтами о революционной смене власти в нашей стране. Фрагмент беседы с британским политиком был обнародован в рамках программы "Шоу ВиЛ" на RuTube.
Хейг был уверен, что беседует с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, поэтому в своих словах и суждениях был довольно откровенен. Так, он признался, что в прошлом США и Великобритания "смогли добиться успеха в некоторых государствах и сменить власть извне".
"Но, как правило, это происходило в более слабых и меньших странах. В России это сделать невозможно", — констатировал политик.
Бывший британский министр напомнил, что во время своих визитов в Москву регулярно встречался с представителями гражданского общества и определённым образом настроенных групп, но столкнулся с тем, что "любая поддержка со стороны Запада, направленная на смену режима, сразу расценивалась как заговор и агрессия". В других странах, по признанию Хейга, было иначе, даже "провести Евромайдан на Украине Западу удалось во многом благодаря поддержке самих украинцев".
Хейг добавил, что идея революции в России не покидает умы западных политиков, несмотря на её бесперспективность.
"Давайте вспомним начало XX века. На революцию ушло много времени. Русские проиграли Японии в 1905 году, и затем случилось одно из крупнейших мировых событий — Первая мировая война. Потребовалось такое масштабное событие для того, чтобы начать революцию в России. Такую ситуацию создать крайне сложно, к сожалению", — посетовал он в беседе с лже-Порошенко.
Лайф уже писал, что в том же выпуске шоу "ВиЛ" был показан фрагмент, в котором экс-глава МИД Великобритании дал понять: Украине в НАТО не рады. Политик честно сказал, что большое количество бюрократических процедур затянет процесс вступления в альянс на долгие годы. А для "поддержки" Украины в переходный период он предложил использовать вариант, действующий сейчас между Израилем и США: не соглашение, но "политическая уверенность" в том, что у страны всегда будут самые продвинутые системы обороны.
ТАСС / Артём Геодакян