Экс-канцлер Германии Ангела Меркель сожалеет о судьбе Минских соглашений и не любит вспоминать об их подписании, однако её слова о последовавшей за документом накачке Незалежной оружием должны оказаться в учебниках истории. Таким мнением с телеканалом "Звезда" поделился пранкер Лексус (Алексей Столяров) после разговора с немецким политиком от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.

Он обратил внимание на явную насторожённость собеседницы и её желание подобрать формулировки, будто она до сих пор опасается прослушки со стороны США или посчитала "Порошенко" неадекватным. Тем не менее после разговора Меркель поддерживала письменный контакт с пранкерами.