Пранкер Лексус считает, что Меркель сожалеет о судьбе Минских соглашений
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель сожалеет о судьбе Минских соглашений и не любит вспоминать об их подписании, однако её слова о последовавшей за документом накачке Незалежной оружием должны оказаться в учебниках истории. Таким мнением с телеканалом "Звезда" поделился пранкер Лексус (Алексей Столяров) после разговора с немецким политиком от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.
Он обратил внимание на явную насторожённость собеседницы и её желание подобрать формулировки, будто она до сих пор опасается прослушки со стороны США или посчитала "Порошенко" неадекватным. Тем не менее после разговора Меркель поддерживала письменный контакт с пранкерами.
"То есть она не догадалась в итоге, она просто посчитала, что Порошенко просто немного не в себе либо он под чем-то находится, и её ничего не смутило", — заключил Лексус.
Напомним, российские пранкеры Вован и Лексус позвонили Ангеле Меркель, представившись Петром Порошенко. В ходе разговора она подтвердила фиктивный характер Минских соглашений, а также призвала поставить ВСУ больше оружия. Позже в МИД Германии заявили, что в беседе принимали участие штатные переводчики.
ТАСС / picture alliance / photothek / Thomas Trutschel