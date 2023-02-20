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20 февраля, 14:32

Пранкер Лексус считает, что Меркель сожалеет о судьбе Минских соглашений

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель сожалеет о судьбе Минских соглашений и не любит вспоминать об их подписании, однако её слова о последовавшей за документом накачке Незалежной оружием должны оказаться в учебниках истории. Таким мнением с телеканалом "Звезда" поделился пранкер Лексус (Алексей Столяров) после разговора с немецким политиком от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.

Он обратил внимание на явную насторожённость собеседницы и её желание подобрать формулировки, будто она до сих пор опасается прослушки со стороны США или посчитала "Порошенко" неадекватным. Тем не менее после разговора Меркель поддерживала письменный контакт с пранкерами.

"То есть она не догадалась в итоге, она просто посчитала, что Порошенко просто немного не в себе либо он под чем-то находится, и её ничего не смутило", заключил Лексус.

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Напомним, российские пранкеры Вован и Лексус позвонили Ангеле Меркель, представившись Петром Порошенко. В ходе разговора она подтвердила фиктивный характер Минских соглашений, а также призвала поставить ВСУ больше оружия. Позже в МИД Германии заявили, что в беседе принимали участие штатные переводчики.

Обложка ©

ТАСС / picture alliance / photothek / Thomas Trutschel

Матвей Константинов
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