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20 февраля, 07:47

Меркель обрадовалась звонку виртуального Порошенко и попросила его о тайных переговорах

Российские пранкеры Вован и Лексус поговорили с Меркель от лица Порошенко

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель стала героем выпуска нового сезона программы "Шоу ВиЛ" пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова). Она была убеждена, что общается с экс-президентом Украины Петром Порошенко, и наговорила много лишнего, поэтому и настояла на конфиденциальности данной беседы.

Российские пранкеры Вован и Лексус поговорили с Меркель от лица Порошенко. Видео © Rutube / "Пранкеры Вован и Лексус"

Меркель призналась, что очень рада слышать Порошенко, хоть она больше и "не на службе". Также экс-канцлер Германии сообщила, что внимательно следит за происходящей в мире ситуацией, и поинтересовалась, чем может помочь. Виртуальный Порошенко спросил мнение собеседницы относительно мирных переговоров с Россией, но на этот вопрос Меркель отвечать не торопилась. Вместо этого она настояла на конфиденциальности разговора.

"Меня бы устроило, если бы нам не пришлось вести никакой активной работы со СМИ, потому что я не хочу, чтобы создавался второй общественный фронт. Всё и так достаточно сложно. И сейчас очень важно, чтобы мы не открывали какую-то оппозиционную линию и это был бы личный разговор только между нами", — призвала Меркель.

После Меркель деликатно сменила тему и заявила, что главное — это то, что Запад остаётся единым. В то же время "Порошенко" напомнил ей о Минских соглашениях, подписанных в 2014 году, но в ответ услышал, что "смысла в них копаться нет". Бывший политик сообщила, что документы были подписаны для того, чтобы избежать "худших вещей". Таким образом, Меркель подтвердила ранее сделанное заявление о том, что их целью было дать Украине время.

"Я считаю, что Минские соглашения дали Украине больше времени для развития в период между 2014 и 2021 годами. Если вспомнить ситуацию в Дебальцеве, то этот выигрыш во времени был очень хорош для Украины, хоть и не предотвратил начало войны. И теперь Украина может не только дать ответ, но и получить необходимую поддержку", — сказала она.

В ходе разговора Меркель отказалась говорить по-русски, а также выступила за то, чтобы усилить поставки оружия Украине. Полный выпуск доступен на официальных каналах пранкеров на Rutube, Youtube и в VK.

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Лайф ранее писал, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из интервью заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". Президент России Владимир Путин признался, что разочарован этим признанием. Позже слова экс-канцлера подтвердил бывший президент Франции Франсуа Олланд, выступив с подобным заявлением.

Обложка ©

ТАСС/ picture alliance / photothek / Zuma

Оксана Попова
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