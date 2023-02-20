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20 февраля, 07:48

Меркель рассказала пранкерам, что должен сделать Запад для Украины

Экс-канцлер ФРГ Меркель в разговоре с пранкерами призвала Запад усилить поставки оружия Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель стала героиней нового пранка Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса). Выпуск авторской программы "ШоуВил" опубликован на официальном рутуб-канале пранкеров.

Вован и Лексус позвонили Меркель от лица экс-президента Украины Петра Порошенко. В ходе разговора немецкий политик призвала Запад сплотиться в вопросе поставок оружия Киеву, а также назвала единой позицию Европы и США.

"Это означает, что европейцы (Франция, Германия) очень активно общаются с США и что этот фронт также очень похож на украинский", — считает Меркель.

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При этом она уклонилась от ответа на вопрос о возможном поражении России в военном плане и мирных переговорах между сторонами.

"Для Германии, насколько я понимаю правительство, важно, чтобы между союзниками была согласованная политика. И, насколько я понимаю, там тоже идут очень активные обсуждения", — сказала экс-канцлер.

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Однако, по её словам, в позиции европейских государств есть определённые различия. Говоря об этом, Меркель отметила "активность" Польши. Тем не менее бывшая глава правительства ФРГ заявила о большом единстве между её преемником Олафом Шольцем и президентами Франции и США Эмманюэлем Макроном и Джо Байденом.

В целом во время беседы с "Порошенко" Меркель проявляла большую осторожность и уклонялась от прямых ответов. Так, например, она отказалась от предложения собеседника перейти на русский язык.

"Мы так, конечно, не сделаем. Мой русский язык стал ещё хуже, чем в 2014 году", — призналась политик и закончила разговор.

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Ранее Лайф рассказывал, как Вован и Лексус развели на откровенный разговор самого Петра Порошенко. В ходе беседы бывший лидер Незалежной заявил о кратном военном превосходстве России над Украиной, назвал окружение Владимира Зеленского "полезными идиотами", а также признался, что использовал Минские соглашения для пополнения ВСУ.

Обложка ©

ТАСС/IMAGO/Political-Moments

Никита Никонов
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