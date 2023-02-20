Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 февраля, 12:17

Стало известно о новых участниках беседы Меркель с российским "Порошенко"

В МИД ФРГ признались, что Меркель во время разговора с пранкерами помогали переводчики

Экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель во время разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко, помогали переводчики МИД ФРГ. Об этом рассказал официальный представитель министерства Кристофер Бургер.

"Я могу подтвердить, что служба переводчиков переводила [беседу] при проведении этого телефонного разговора", — сказал он в ходе брифинга правительства.

В немецком кабмине подчеркнули, что всегда "проявляют осторожность" при подготовке к подобным звонкам.

Болтон одобрил теракты Киева в России и рассказал пранкерам, куда нужно бить ещё

Болтон одобрил теракты Киева в России и рассказал пранкерам, куда нужно бить ещё

Напомним, в ходе разговора с Вованом и Лексусом Меркель подтвердила, что Минские соглашения были фикцией, а также призвала Запад усилить поставки оружия ВСУ.

Обложка ©

ТАСС / dpa / picture-alliance / Sven Hoppe

Матвей Константинов
  • Новости
  • Ангела Меркель
  • Германия
  • Вован и Лексус (пранкеры)
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров