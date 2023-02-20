Стало известно о новых участниках беседы Меркель с российским "Порошенко"

Экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель во время разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко, помогали переводчики МИД ФРГ. Об этом рассказал официальный представитель министерства Кристофер Бургер.

"Я могу подтвердить, что служба переводчиков переводила [беседу] при проведении этого телефонного разговора", — сказал он в ходе брифинга правительства.

В немецком кабмине подчеркнули, что всегда "проявляют осторожность" при подготовке к подобным звонкам.