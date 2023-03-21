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21 марта, 08:09

Мишустин встретился с Си Цзиньпином в Доме правительства

Председатель КНР Си Цзиньпин, находящийся в Москве в госвизитом, прибыл в Дом правительства РФ, где встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Глава российского правительства лично встретил высокого гостя.

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Напомним, Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом накануне, 20 марта. В тот же день глава КНР провёл неформальные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В общей сложности лидеры беседовали почти четыре с половиной часа. По мнению Си Цзиньпина, его поездка в Москву придаст новый импульс развитию отношений двух стран.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Александр Астафьев

Александра Вишнякова
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