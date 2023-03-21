Мишустин встретился с Си Цзиньпином в Доме правительства
Председатель КНР Си Цзиньпин, находящийся в Москве в госвизитом, прибыл в Дом правительства РФ, где встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Глава российского правительства лично встретил высокого гостя.
Напомним, Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом накануне, 20 марта. В тот же день глава КНР провёл неформальные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В общей сложности лидеры беседовали почти четыре с половиной часа. По мнению Си Цзиньпина, его поездка в Москву придаст новый импульс развитию отношений двух стран.
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ТАСС / POOL / Александр Астафьев