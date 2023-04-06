Всемирный банк улучшил прогноз по экономике России на 2023 год

Всемирный банк улучшил свой прогноз по динамике внутреннего валового продукта России в 2023 году. Согласно обновлённым данным, ВВП снизится в текущем году на 0,2%, а не на 3,3%, как ВБ ожидал ранее. Это следует из опубликованного сегодня доклада, посвящённого перспективам экономического развития стран Восточной Европы и Центральной Азии.

По последним данным от Всемирного банка, в 2022 году спад в экономике России составил 2,1%, хотя ранее ожидалось, что он будет на уровне 3,5%. ВБ ожидает, что ВВП России в этом году уменьшится на 0,2%, а затем перейдёт к росту: в 2024-м вырастет на 1,2%, а в 2025-м — на 0,8%.

"Среднесрочные перспективы роста сдержанные, поскольку доступ России к поставкам и повышающим продуктивность технологиям ограничен", — отмечают эксперты банка.

По их мнению, на экономике России сказываются санкции, в том числе за счёт "значительной неопределённости, ограничений доступа на международные рынки, рестрикций в отношении экспорта ряда товаров" и так далее.