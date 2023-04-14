КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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14 апреля, 12:16

Медведев ответил "недоразвитому" Моравецкому насчёт войны с НАТО

Дмитрий Медведев: В случае войны России и НАТО Польша точно исчезнет

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отреагировал на признание польского премьера Матеуша Моравецкого в том, что он не беспокоится по поводу возможности войны России с НАТО, поскольку Россия, с его слов, быстро потерпит поражение.

"Не знаю, кто выиграет или проиграет такую войну, но с учётом роли Польши в качестве форпоста НАТО в Европе эта страна точно исчезнет вместе с её недоразвитым премьером", едко ответил Медведев Моравецкому в "Твиттере".

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А ранее в пятницу Медведев похвалил венгерского премьера Орбана за смелое высказывание о том, что Украина в финансовом плане — несуществующая страна. Российский политик согласился с ним и добавил, что, как только закончится западное финансирование, закончится и сама Украина.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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