Медведев ответил "недоразвитому" Моравецкому насчёт войны с НАТО
Дмитрий Медведев: В случае войны России и НАТО Польша точно исчезнет
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отреагировал на признание польского премьера Матеуша Моравецкого в том, что он не беспокоится по поводу возможности войны России с НАТО, поскольку Россия, с его слов, быстро потерпит поражение.
"Не знаю, кто выиграет или проиграет такую войну, но с учётом роли Польши в качестве форпоста НАТО в Европе эта страна точно исчезнет вместе с её недоразвитым премьером", — едко ответил Медведев Моравецкому в "Твиттере".
А ранее в пятницу Медведев похвалил венгерского премьера Орбана за смелое высказывание о том, что Украина в финансовом плане — несуществующая страна. Российский политик согласился с ним и добавил, что, как только закончится западное финансирование, закончится и сама Украина.