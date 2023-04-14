Медведев ответил "недоразвитому" Моравецкому насчёт войны с НАТО

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отреагировал на признание польского премьера Матеуша Моравецкого в том, что он не беспокоится по поводу возможности войны России с НАТО, поскольку Россия, с его слов, быстро потерпит поражение.

"Не знаю, кто выиграет или проиграет такую войну, но с учётом роли Польши в качестве форпоста НАТО в Европе эта страна точно исчезнет вместе с её недоразвитым премьером", — едко ответил Медведев Моравецкому в "Твиттере".