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14 апреля, 07:53

Медведев похвалил Орбана за смелое высказывание об Украине

Медведев: Как только закончится западное финансирование, закончится и сама Украина

<p>Медведев согласился с Орбаном, что в финансовом плане Украина — несуществующая страна. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/59725/photos/57581" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Медведев согласился с Орбаном, что в финансовом плане Украина — несуществующая страна. Фото © Kremlin.ru

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина в финансовом плане — несуществующая страна.

"Молодец, смело и точно для европейского политика", — отметил Медведев.

Российский политик добавил, что, как только закончится западное финансирование, закончится и сама Украина.

"Она ведь никому не нужна", написал он в своём телеграм-канале в пятницу.

Ранее Орбан в эфире радио Kossuth выразил мнение, что Украина в финансовом плане является несуществующей страной, и как только США и страны Европы прекратят её содержать, конфликт закончится.

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Лайф также писал, что "Твиттер" скрыл недавний пост Дмитрия Медведева об Украине от пользователей в Германии и Польше. В уведомлении сервиса указано, что доступ к записи политика был ограничен в этих странах из-за местного законодательства.

Марина Калегина
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