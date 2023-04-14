Медведев похвалил Орбана за смелое высказывание об Украине

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина в финансовом плане — несуществующая страна.

"Молодец, смело и точно для европейского политика", — отметил Медведев.

Российский политик добавил, что, как только закончится западное финансирование, закончится и сама Украина.

"Она ведь никому не нужна", — написал он в своём телеграм-канале в пятницу.

Ранее Орбан в эфире радио Kossuth выразил мнение, что Украина в финансовом плане является несуществующей страной, и как только США и страны Европы прекратят её содержать, конфликт закончится.