Медведев похвалил Орбана за смелое высказывание об Украине
Медведев: Как только закончится западное финансирование, закончится и сама Украина
Медведев согласился с Орбаном, что в финансовом плане Украина — несуществующая страна. Фото © Kremlin.ru
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина в финансовом плане — несуществующая страна.
"Молодец, смело и точно для европейского политика", — отметил Медведев.
Российский политик добавил, что, как только закончится западное финансирование, закончится и сама Украина.
"Она ведь никому не нужна", — написал он в своём телеграм-канале в пятницу.
Ранее Орбан в эфире радио Kossuth выразил мнение, что Украина в финансовом плане является несуществующей страной, и как только США и страны Европы прекратят её содержать, конфликт закончится.
Лайф также писал, что "Твиттер" скрыл недавний пост Дмитрия Медведева об Украине от пользователей в Германии и Польше. В уведомлении сервиса указано, что доступ к записи политика был ограничен в этих странах из-за местного законодательства.