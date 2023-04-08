Медведев: Украина исчезнет, потому что она никому не нужна

Украина исчезнет, потому что она никому не нужна, ни одной стране на планете. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во "ВКонтакте".

"Почему исчезнет Украина? Потому что она никому не нужна", — озаглавил свой большой текст политик.

Свой пост Медведев разбил на шесть пунктов, в которых привёл аргументы в пользу того, что Украина никому не нужна. Так, политик упомянул Европу, США, Африку, Латинскую Америку, Азию, Россию и, наконец, самих украинцев. Рассуждая о Старом Свете, он отметил, что перспектива "посадить младоукраинских кровососущих паразитов на скорченную артритом шею дряхлеющего Европейского союза... будет окончательным закатом прежде царственной, но обнищавшей от вырождения Европы".

Медведев подчеркнул, что рано или поздно граждане США спросят со своего истеблишмента, почему он занимается "неведомой им страной", а не внутриамериканскими проблемами, "и тогда захват Капитолия в январе 2021 года покажется играми скаутов". Кроме того, по словам зампреда Совбеза РФ, кусочки России, которые носят название "Украина" в границах 1991 года, — "просто недоразумение, порождённое распадом Союза ССР". Поэтому, подчеркнул он, такая "недоукраина" не нужна нашей стране, "нам нужна Большая Великая Россия". Говоря о гражданах Незалежной, Медведев отметил, что им приходится жить в постоянной тревоге и страхе, поэтому они хотят куда угодно — в Польшу, ЕС, НАТО, "хотят стать 52-м штатом Америки".

"Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому её не будет", — заключил Медведев.