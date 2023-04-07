ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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7 апреля, 18:27

Арестович заявил, что Украине нужен другой президент

Арестович: Украине нужен новый лидер, ведь Зеленский не справился с коррупцией

Украиной должен управлять другой человек, так как нынешний лидер Владимир Зеленский не смог избавить страну от коррупции. Такое мнение в беседе с журналисткой Юлией Латыниной* выразил бывший советник главы офиса президента Незалежной Алексей Арестович. Писательница спросила его, сможет ли Польша спасти Украину от такой проблемы, если они станут единым государством.

"Украине нужно всего лишь одно, <…> чтобы к власти пришёл человек, который не будет воровать. Сам не будет и другим давать не будет. К сожалению, до сих пор нам не везло", — отметил он.

По мнению Арестовича, конфликт с Россией мог бы стать хорошим поводом применить меры для борьбы с коррупцией.

Зеленский обсудил со ставкой верховного главнокомандующего сливы планов ВСУ

Зеленский обсудил со ставкой верховного главнокомандующего сливы планов ВСУ

Ранее Арестович заявил, что контрнаступление ВСУ обернётся огромными потерями без предоставленных Западом дальнобойных орудий.

* Включена в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

Getty Images / Presidency / Anadolu Agency

Никита Осипов
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