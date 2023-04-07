Украиной должен управлять другой человек, так как нынешний лидер Владимир Зеленский не смог избавить страну от коррупции. Такое мнение в беседе с журналисткой Юлией Латыниной* выразил бывший советник главы офиса президента Незалежной Алексей Арестович. Писательница спросила его, сможет ли Польша спасти Украину от такой проблемы, если они станут единым государством.

"Украине нужно всего лишь одно, <…> чтобы к власти пришёл человек, который не будет воровать. Сам не будет и другим давать не будет. К сожалению, до сих пор нам не везло", — отметил он.