Арестович заявил, что Украине нужен другой президент
Арестович: Украине нужен новый лидер, ведь Зеленский не справился с коррупцией
Украиной должен управлять другой человек, так как нынешний лидер Владимир Зеленский не смог избавить страну от коррупции. Такое мнение в беседе с журналисткой Юлией Латыниной* выразил бывший советник главы офиса президента Незалежной Алексей Арестович. Писательница спросила его, сможет ли Польша спасти Украину от такой проблемы, если они станут единым государством.
"Украине нужно всего лишь одно, <…> чтобы к власти пришёл человек, который не будет воровать. Сам не будет и другим давать не будет. К сожалению, до сих пор нам не везло", — отметил он.
По мнению Арестовича, конфликт с Россией мог бы стать хорошим поводом применить меры для борьбы с коррупцией.
Ранее Арестович заявил, что контрнаступление ВСУ обернётся огромными потерями без предоставленных Западом дальнобойных орудий.
* Включена в реестр иностранных агентов.
Getty Images / Presidency / Anadolu Agency