Орбан признал, что Запад недооценил Россию
Премьер Венгрии Орбан: Страны Запада ошиблись, недооценив Россию
Страны Запада совершили ошибку, недооценив способности России адаптироваться к санкциям, которые она проявила уже после введения первых ограничений в 2015 году, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Недооценка способности страны, особенно огромной, как Россия, к адаптации является фатальной ошибкой. И я вижу, что Россия приспосабливается к ситуации введённых против неё европейских санкций", — отметил он.
Орбан вспомнил, как Венгрия поставляла РФ продукты в 2015 году, но сейчас при всём желании Будапешт этого сделать бы уже не смог: за несколько лет Россия выстроила своё сельское хозяйство и пищевую промышленность.
Виктор Орбан уже неоднократно высказывался о необходимости отмены антироссийских санкций, поскольку они бьют не по РФ, а по самому ЕС. По словам венгерского премьера, санкциями целились в Москву, а попали в Европу.
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