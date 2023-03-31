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31 марта, 07:32

Орбан признал, что Запад недооценил Россию

Премьер Венгрии Орбан: Страны Запада ошиблись, недооценив Россию

Страны Запада совершили ошибку, недооценив способности России адаптироваться к санкциям, которые она проявила уже после введения первых ограничений в 2015 году, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Недооценка способности страны, особенно огромной, как Россия, к адаптации является фатальной ошибкой. И я вижу, что Россия приспосабливается к ситуации введённых против неё европейских санкций", — отметил он.

Орбан вспомнил, как Венгрия поставляла РФ продукты в 2015 году, но сейчас при всём желании Будапешт этого сделать бы уже не смог: за несколько лет Россия выстроила своё сельское хозяйство и пищевую промышленность.

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Виктор Орбан уже неоднократно высказывался о необходимости отмены антироссийских санкций, поскольку они бьют не по РФ, а по самому ЕС. По словам венгерского премьера, санкциями целились в Москву, а попали в Европу.

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Александра Вишнякова
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