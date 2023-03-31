Орбан признал, что Запад недооценил Россию

Страны Запада совершили ошибку, недооценив способности России адаптироваться к санкциям, которые она проявила уже после введения первых ограничений в 2015 году, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Недооценка способности страны, особенно огромной, как Россия, к адаптации является фатальной ошибкой. И я вижу, что Россия приспосабливается к ситуации введённых против неё европейских санкций", — отметил он.

Орбан вспомнил, как Венгрия поставляла РФ продукты в 2015 году, но сейчас при всём желании Будапешт этого сделать бы уже не смог: за несколько лет Россия выстроила своё сельское хозяйство и пищевую промышленность.