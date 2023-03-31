Премьер Венгрии Орбан: В ЕС близки к началу обсуждения отправки миротворцев на Украину
Страны Европейского союза уже близки к обсуждению отправки на Украину "войск миротворческого типа". Такое заявление в эфире радио Kossuth сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны – члены ЕС послать в какой-либо форме войска некоего миротворческого типа [на Украину] или лучше не посылать. Мы близки к этой ранее не переступаемой границе", — сказал он.
Орбан отметил, что год назад в ЕС спорили об отправке летального оружия на Украину. Причём в обоих случаях Венгрия выступает против такой помощи Киеву.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников подтвердил получение ВСУ бронетехники из США, Германии и Британии. Он даже опубликовал фотографию с образцами подарков от Запада.
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