Премьер Венгрии Орбан: В ЕС близки к началу обсуждения отправки миротворцев на Украину

"Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны – члены ЕС послать в какой-либо форме войска некоего миротворческого типа [на Украину] или лучше не посылать. Мы близки к этой ранее не переступаемой границе", — сказал он.