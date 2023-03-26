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26 марта, 11:56

Путин: Поставками оружия Киеву Запад пересекает красные линии

Поставками оружия Украине Запад переходит все красные и даже бордовые линии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире канала "Россия-1", отвечая на соответствующий вопрос.

"Да, они так и делают, они с самого начала это сделали в 2014 году. Когда способствовали свершению государственного переворота", — заявил президент.

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Ранее Владимир Путин заявил о том, что российские военные стараются уничтожать вооружения, которые передают Украине западные страны, в процессе доставки, хоть это и не всегда удаётся.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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