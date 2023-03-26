"Авторитет и престиж": Эксперт рассказал, как Россия развивалась при Путине

В начале пути президента РФ Владимир Путин в первую очередь решал задачу предотвращения распада страны. Об этом в связи с очередной годовщиной избрания главы государства на должность сказал заместитель председателя Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

"Потому что те полномочия, которые набрали себе различные субъекты Федерации, пользуясь слабостью федерального центра, были огромны, и, по сути дела, всё шло к распаду. На Кавказе война уже пылала. То есть он реально укрепил суверенитет и федеральный центр", — сказал эксперт в беседе с Лайфом.

Он также отметил, что президент избавил страну от олигархов. По его словам, это слово до сих пор употребляют, но в реальности таких людей в России не стало после первого срока Путина. Некоторые были изгнаны и арестованы, а также перестали претендовать на какую-либо политическую власть. Кроме того, на олигархов "обрушили" налоги, благодаря которым людям смогли заплатить пенсии.

"Постепенно начался экономический рост. С тех пор действительно суверенитет России только укреплялся и авторитет, и престиж на международной арене тоже укреплялись. Мы провели Олимпиаду лучшую в мире зимнюю, мы провели лучший в мире чемпионат мира по футболу, самый интересный для болельщиков для всех, самый гостеприимный. Мы начали собирать исконные русские земли — это и Крым, и четыре новых региона, которые сейчас у нас в стране появились", — отметил депутат.

Он также добавил, что при Путине создано лучшее в мире оружие, достигнуты успехи в экономике — ВВП с семи триллионов вырос до 100 триллионов. Увеличились и реальные доходы людей. Решена проблема продовольственной безопасности, чего не было достигнуто даже в СССР, считает Матвейчев.

Он добавил, что в РФ строят огромное количество дорог, мостов и жилья, а с точки зрения культуры Россия благодаря политике Путина превратилась в мировой "полюс добра".