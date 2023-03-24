Путин проведёт на следующей неделе совещание с кабмином по реализации послания
Президент РФ Владимир Путин собирается провести на грядущей неделе совещание с членами правительства по вопросам реализации послания, которое было перенесено на неделю. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Оно сдвинуто было на неделю. Мы ожидаем на следующей неделе это совещание", — уточнил представитель Кремля.
Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию 21 февраля российский лидер дал ряд распоряжений, в том числе поручил принять меры к повышению МРОТ дополнительно на 10% с 1 января 2024 года. Также Путин объявил о создании фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших военных.
Kremlin