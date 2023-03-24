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24 марта, 09:28

Путин проведёт на следующей неделе совещание с кабмином по реализации послания

Президент РФ Владимир Путин собирается провести на грядущей неделе совещание с членами правительства по вопросам реализации послания, которое было перенесено на неделю. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Оно сдвинуто было на неделю. Мы ожидаем на следующей неделе это совещание", — уточнил представитель Кремля.

Путин ждёт доклада о создании фонда помощи ветеранам СВО к 30 марта

Путин ждёт доклада о создании фонда помощи ветеранам СВО к 30 марта

Напомним, в ходе Послания Федеральному собранию 21 февраля российский лидер дал ряд распоряжений, в том числе поручил принять меры к повышению МРОТ дополнительно на 10% с 1 января 2024 года. Также Путин объявил о создании фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших военных.

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Kremlin

Андрей Бражников
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