Путин ждёт доклада о создании фонда помощи ветеранам СВО к 30 марта

Президент РФ Владимир Путин к 30 марта ждёт доклад о создании государственного фонда помощи участникам и ветеранам специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам реализации Послания Федеральному собранию от 21 февраля, опубликованном на сайте Кремля.

Согласно документу, обеспечить создание фонда и представить доклад поручено Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти регионов при участии комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика". Они также обязаны обеспечить "функционирование структурных подразделений" фонда во всех регионах РФ и подготовку предложений об адресном сопровождении ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий.

Доклад о работе подразделений фонда в субъектах Путин ждёт до 15 апреля, а далее — один раз в квартал, об адресном сопровождении ветеранов войны и ветеранов боевых действий — к 29 декабря.