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Опубликовано 1 марта 2023, 12:32
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Мишустин: Началась работа по формированию фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших военных

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что все поручения по созданию фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО даны, работа по формированию этой структуры уже началась.

"Именно она будет координировать оказание социальной и медицинской помощи, реабилитацию участников специальной военной операции", — приводятся слова главы правительства в телеграм-канале кабмина.

Новый фонд поможет выстроить систему индивидуального сопровождения военных и их семей. Также Мишустин напомнил о необходимости раз в полгода предоставлять двухнедельный отпуск всем участникам СВО, о чём в своём послании говорил президент.

Эксперт Шурыгин: Решение Путина о создании фонда помощи ветеранам СВО является одним из ключевых
Эксперт Шурыгин: Решение Путина о создании фонда помощи ветеранам СВО является одним из ключевых

"Нужно детально проработать процедурные моменты, которые позволят спланировать логистику. Важно оперативно решить все вопросы для реализации этого поручения", — подчеркнул премьер.

Как сообщал Лайф, в ходе Послания Федеральному собранию 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о создании фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших военных. Глава государства отметил, что данная организация будет решать медицинские и социальные вопросы, помогать с реабилитацией, трудоустройством и повышением навыков квалификации.

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kremlin.ru

Никита Никонов
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