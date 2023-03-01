Мишустин: Началась работа по формированию фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших военных
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что все поручения по созданию фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО даны, работа по формированию этой структуры уже началась.
"Именно она будет координировать оказание социальной и медицинской помощи, реабилитацию участников специальной военной операции", — приводятся слова главы правительства в телеграм-канале кабмина.
Новый фонд поможет выстроить систему индивидуального сопровождения военных и их семей. Также Мишустин напомнил о необходимости раз в полгода предоставлять двухнедельный отпуск всем участникам СВО, о чём в своём послании говорил президент.
"Нужно детально проработать процедурные моменты, которые позволят спланировать логистику. Важно оперативно решить все вопросы для реализации этого поручения", — подчеркнул премьер.
Как сообщал Лайф, в ходе Послания Федеральному собранию 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о создании фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших военных. Глава государства отметил, что данная организация будет решать медицинские и социальные вопросы, помогать с реабилитацией, трудоустройством и повышением навыков квалификации.