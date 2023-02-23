Решение президента России Владимира Путина о создании фонда поддержки участников и ветеранов специальной военной операции является одним из ключевых среди озвученных им во время Послания Федеральному собранию и учитывает опыты предыдущих кампаний в Афганистане и Чечне. Такое мнение в эфире шоу "Дайте сказать!" выразил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Эксперт Шурыгин: Решение Путина о создании фонда помощи ветеранам СВО является одним из ключевых. Видео © LIFE

"Я считаю это решение одним из ключевых решений из тех, которые прозвучали. Потому что, несмотря на то что было сказано об СВО и об условиях, в каких мы будем его проводить, о том, что мы не откажемся от наших целей, о том, что никаких переговоров не будет, самое главное, одной из самых главных вещей прозвучало для меня как раз создание этого фонда. <...> Почему? Потому что мы ведём масштабную большую войну, она называется СВО", — отметил Шурыгин.

Эксперт напомнил, что в результате боевых действий имеются десятки тысяч убитых и раненых, среди которых немало тех, кто стал инвалидами и будет сталкиваться с последствиями всю жизнь. При этом фонд поможет быстро решить проблемы таких людей, а его создание позволит избежать опыта афганской и чеченской кампаний, после которых государство решало различные вопросы на протяжении многих лет.

"Сейчас нужно создавать действительно такой единый фонд, который будет сосредоточен в рамках всей страны на проблемах людей, прошедших войну. И я думаю, что из этого получится", — добавил Шурыгин.

Эксперт также напомнил о попытке создания фонда военных инвалидов "Воин", однако на тот момент он был без денег. В нынешнем же решении президента Владимира Путина важен и юридический момент, по которому в фонд смогли попасть все, кто был ранен в зоне СВО, в том числе и представители добровольческих формирований.

В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" Шурыгин объяснил, зачем президент США Джо Байден наведался в Киев, рассказал, чем недоволен Вашингтон в ситуации на Украине, а также выразил мнение, какие отношения в сложившихся условиях стоит строить с Западом. Полный выпуск смотрите по ссылке.