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Опубликовано 23 февраля 2023, 10:28

Путин заявил, что фонд поддержки участников спецоперации будет подчиняться кабмину

Фонд поддержки семей погибших участников и ветеранов специальной военной операции (СВО) на Украине будет подчиняться кабмину. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

"[Фонд] впишем в государственную структуру. Он и так будет государственным. Мы должны посоветоваться с депутатами, Министерством обороны, впишем его и подчиним напрямую правительству", — отметил он в беседе с участниками церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, добавив, что в итоге должна получиться мощная и хорошая структура.

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Лайф напоминает, что в ходе Послания Федеральному собранию 21 февраля Путин объявил о создании фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших военных. Президент отметил, что данная организация будет решать медицинские и социальные вопросы, помогать с реабилитацией, трудоустройством и повышением навыков квалификации. После этого премьер Михаил Мишустин поручил в ускоренном режиме создать фонд. В этом вопросе поручено разобраться заместителю председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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