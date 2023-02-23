Путин заявил, что фонд поддержки участников спецоперации будет подчиняться кабмину

Фонд поддержки семей погибших участников и ветеранов специальной военной операции (СВО) на Украине будет подчиняться кабмину. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

"[Фонд] впишем в государственную структуру. Он и так будет государственным. Мы должны посоветоваться с депутатами, Министерством обороны, впишем его и подчиним напрямую правительству", — отметил он в беседе с участниками церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, добавив, что в итоге должна получиться мощная и хорошая структура.