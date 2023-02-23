Путин заявил, что фонд поддержки участников спецоперации будет подчиняться кабмину
Фонд поддержки семей погибших участников и ветеранов специальной военной операции (СВО) на Украине будет подчиняться кабмину. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
"[Фонд] впишем в государственную структуру. Он и так будет государственным. Мы должны посоветоваться с депутатами, Министерством обороны, впишем его и подчиним напрямую правительству", — отметил он в беседе с участниками церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, добавив, что в итоге должна получиться мощная и хорошая структура.
Лайф напоминает, что в ходе Послания Федеральному собранию 21 февраля Путин объявил о создании фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших военных. Президент отметил, что данная организация будет решать медицинские и социальные вопросы, помогать с реабилитацией, трудоустройством и повышением навыков квалификации. После этого премьер Михаил Мишустин поручил в ускоренном режиме создать фонд. В этом вопросе поручено разобраться заместителю председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой.