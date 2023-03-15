Мишустин объяснил, как будет работать фонд поддержки семей участников спецоперации

Отделения фонда помощи семьям погибших участников специальной военной операции (СВО) на Украине и ветеранов будут работать во всех российских регионах. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с КПРФ.

"То поручение президента в послании [Федеральному собранию] о создании фонда поддержки и оказания специализированной помощи для всех, кто связан со специальной военной операцией, идёт полным ходом. Мы его сразу же на контроль поставили. Во всех регионах страны будут открыты его отделения", — отметил он.

Председатель правительства уточнил, что главная функция организации заключается в оказании тонкой специализированной поддержки людям, которые столкнулись с трудной ситуацией.