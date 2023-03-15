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Регион
Опубликовано 15 марта 2023, 13:43
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Мишустин объяснил, как будет работать фонд поддержки семей участников спецоперации

Мишустин: Отделения фонда помощи семьям участников СВО будут работать во всех регионах РФ

Отделения фонда помощи семьям погибших участников специальной военной операции (СВО) на Украине и ветеранов будут работать во всех российских регионах. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с КПРФ.

"То поручение президента в послании [Федеральному собранию] о создании фонда поддержки и оказания специализированной помощи для всех, кто связан со специальной военной операцией, идёт полным ходом. Мы его сразу же на контроль поставили. Во всех регионах страны будут открыты его отделения", — отметил он.

Председатель правительства уточнил, что главная функция организации заключается в оказании тонкой специализированной поддержки людям, которые столкнулись с трудной ситуацией.

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Лайф напоминает, что в ходе Послания Федеральному собранию 21 февраля российский лидер Владимир Путин объявил о создании фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших военных. Президент подчеркнул, что эта организация будет решать медицинские и социальные вопросы, а также помогать с реабилитацией, трудоустройством и повышением квалификации. В начале марта Мишустин заявил о начале работы по формированию фонда.

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kremlin.ru

Никита Осипов
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