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9 марта, 12:51

Участникам СВО предоставят отсрочку на регистрацию жилья, купленного по льготной ипотеке

Участникам СВО предоставят отсрочку регистрации прав на жильё, приобретённого по льготной ипотеке. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он отметил, что сейчас важно освободить военнослужащих от формальностей.

Фрагмент заседания кабмина. Видео © Правительство России

"Тем из них, кто ранее взял кредит по программе "Льготная ипотека" на строительство либо приобретение частного дома, станет доступна отсрочка для регистрации прав на него", — сказал премьер на заседании кабмина.

Мишустин также добавил, что военным – участникам программы "Дальневосточная ипотека" сохранят условия процентной ставки, а также возможность позже, чем положено по стандартным условиям, прописаться в купленном или построенном жилом помещении.

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Ранее Лайф писал, что Центробанк рекомендовал банкам отменить или снизить комиссии за операции по счетам бойцов СВО. В частности, речь идёт о снятии наличных и переводах с выплат участникам спецоперации.

Обложка ©

Vk.com / Минобороны России

Наталья Исакова
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