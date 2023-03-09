Участникам СВО предоставят отсрочку на регистрацию жилья, купленного по льготной ипотеке

Участникам СВО предоставят отсрочку регистрации прав на жильё, приобретённого по льготной ипотеке. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он отметил, что сейчас важно освободить военнослужащих от формальностей.

Фрагмент заседания кабмина. Видео © Правительство России

"Тем из них, кто ранее взял кредит по программе "Льготная ипотека" на строительство либо приобретение частного дома, станет доступна отсрочка для регистрации прав на него", — сказал премьер на заседании кабмина.

Мишустин также добавил, что военным – участникам программы "Дальневосточная ипотека" сохранят условия процентной ставки, а также возможность позже, чем положено по стандартным условиям, прописаться в купленном или построенном жилом помещении.