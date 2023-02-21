ЦБ рекомендовал банкам отменить или снизить комиссии за операции по счетам бойцов СВО

Российским банкам рекомендовано с 1 марта отменить или снизить размер комиссии по наиболее востребованным операциям, речь, в частности, идёт о снятии наличных и переводах с выплат участникам спецоперации. Вопрос уже проработан группой по вопросам СВО с Центробанком, рассказали в "Единой России".

"Наши военнослужащие получают выплаты на счета, которые открыты в различных банках и разных регионах нашей страны. И сегодня мы достигли договорённости с ЦБ о снижении либо полном отсутствии комиссии при снятии наличных и переводе денежных средств своим родным и близким. Уверен, что все кредитные организации последуют рекомендациям ЦБ", — пояснил замруководителя рабочей группы по вопросам СВО, вице-спикер Совфеда Николай Журавлёв.