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21 февраля, 13:10

ЦБ рекомендовал банкам отменить или снизить комиссии за операции по счетам бойцов СВО

Российским банкам рекомендовано с 1 марта отменить или снизить размер комиссии по наиболее востребованным операциям, речь, в частности, идёт о снятии наличных и переводах с выплат участникам спецоперации. Вопрос уже проработан группой по вопросам СВО с Центробанком, рассказали в "Единой России".

"Наши военнослужащие получают выплаты на счета, которые открыты в различных банках и разных регионах нашей страны. И сегодня мы достигли договорённости с ЦБ о снижении либо полном отсутствии комиссии при снятии наличных и переводе денежных средств своим родным и близким. Уверен, что все кредитные организации последуют рекомендациям ЦБ", пояснил замруководителя рабочей группы по вопросам СВО, вице-спикер Совфеда Николай Журавлёв.

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А ранее сегодня президент России Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию заявил о создании специального адресного фонда, целью которого будет помощь ветеранам СВО и семьям погибших военнослужащих.

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LIFE / Александр Шалгин

Татьяна Миссуми
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