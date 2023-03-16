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16 марта, 14:29

Путин поручил обеспечить повышение МРОТ ещё на 10% с января 2024 года

Президент России Владимир Путин поручил принять меры к повышению МРОТ дополнительно на 10% с 1 января 2024 года. Об этом говорится в перечне поручений по реализации послания главы государства Федеральному собранию от 21 февраля, опубликованном на сайте Кремля.

"С учётом ранее данных поручений обеспечить с 1 января 2024 года дополнительное повышение минимального размера оплаты труда на десять процентов", — отмечается в документе.

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Напомним, в начале 2023 года Путин заявил, что рост минимального размера оплаты труда в России в текущем году должен опережать инфляцию. Правительство предоставит соответствующий доклад уже к июлю.

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ТАСС / picture alliance / The Kremlin Moscow

Татьяна Миссуми
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