Путин поручил обеспечить повышение МРОТ ещё на 10% с января 2024 года

Президент России Владимир Путин поручил принять меры к повышению МРОТ дополнительно на 10% с 1 января 2024 года. Об этом говорится в перечне поручений по реализации послания главы государства Федеральному собранию от 21 февраля, опубликованном на сайте Кремля.

"С учётом ранее данных поручений обеспечить с 1 января 2024 года дополнительное повышение минимального размера оплаты труда на десять процентов", — отмечается в документе.