Матвиенко заявила о наличии средств для реализации предложений Путина из послания
Для реализации предложений, которые были озвучены в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию, есть все необходимые финансовые ресурсы. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Что очень важно, я убедилась в этом, побеседовав с председателем правительства, оно [послание] финансово просчитано, все финансовые ресурсы на реализацию тех предложений, которые были высказаны президентом, они в наличии и, безусловно, будут исполнены", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24" после окончания мероприятия.
Утверждение Матвиенко подтвердил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Министр заверил, что все озвученные главой государства решения будут полностью профинансированы.
"Те решения, которые сегодня озвучил президент, будут в полном объёме обеспечены финансированием", — сказал он журналистам, добавив, что все решения уже были проработаны Правительством РФ.
Сегодня Путин выступил с Посланием Федеральному собранию. Оно продлилось 1 час и 45 минут: началось с темы СВО, а закончилось словами о правде и единстве. В ходе выступления президент также призвал вернуться к традиционному сроку обучения в вузах, предложил декриминализировать ряд экономических статей УК РФ, увеличить налоговый вычет на образование и медицину, дополнительно проиндексировать МРОТ и повысить страховое покрытие для пенсионных накоплений до 2,8 млн.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев