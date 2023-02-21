Матвиенко заявила о наличии средств для реализации предложений Путина из послания

Для реализации предложений, которые были озвучены в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию, есть все необходимые финансовые ресурсы. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Что очень важно, я убедилась в этом, побеседовав с председателем правительства, оно [послание] финансово просчитано, все финансовые ресурсы на реализацию тех предложений, которые были высказаны президентом, они в наличии и, безусловно, будут исполнены", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24" после окончания мероприятия.

Утверждение Матвиенко подтвердил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Министр заверил, что все озвученные главой государства решения будут полностью профинансированы.