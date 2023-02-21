Путин поручил развивать порты Чёрного и Азовского морей

Россия будет и дальше развивать порты Чёрного и Азовского морей и выстраивать логистические коридоры внутри страны, заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию, которое проходит в Гостином Дворе.

"Уже принято решение продлить скоростную автомагистраль Москва – Казань до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени, а в перспективе — до Иркутска и Владивостока с выходом в Казахстан, Монголию и Китай. Это в том числе существенно расширит наши экономические связи с рынками Юго-Восточной Азии", — сказал глава государства.

Путин добавил, что планируется развивать порты Чёрного и Азовского морей. Особое внимание будет уделено коридору Север – Юг.

"Уже в этом году по Волго-Каспийскому каналу смогут проходить суда с осадкой не менее 4,5 метра. Это откроет новые маршруты сотрудничества с Индией, Ираном, Пакистаном, странами Ближнего Востока", — подчеркнул российский лидер.