Путин поручил развивать порты Чёрного и Азовского морей
Путин поручил расширять внешнеэкономические связи и новые логистические коридоры
Россия будет и дальше развивать порты Чёрного и Азовского морей и выстраивать логистические коридоры внутри страны, заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию, которое проходит в Гостином Дворе.
"Уже принято решение продлить скоростную автомагистраль Москва – Казань до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени, а в перспективе — до Иркутска и Владивостока с выходом в Казахстан, Монголию и Китай. Это в том числе существенно расширит наши экономические связи с рынками Юго-Восточной Азии", — сказал глава государства.
Путин добавил, что планируется развивать порты Чёрного и Азовского морей. Особое внимание будет уделено коридору Север – Юг.
"Уже в этом году по Волго-Каспийскому каналу смогут проходить суда с осадкой не менее 4,5 метра. Это откроет новые маршруты сотрудничества с Индией, Ираном, Пакистаном, странами Ближнего Востока", — подчеркнул российский лидер.
Президент России Владимир Путин в ходе выступления также отметил, что Запад развернул против России экономический фронт, однако ничего не добился. Он напомнил, что за последний год европейские государства предпринимали неудачные попытки разорвать хозяйственные связи с компаниями РФ, отключить нашу финансовую систему от каналов коммуникации и лишить нас доступа к экспортным рынкам.
ТАСС / Сергей Савостьянов