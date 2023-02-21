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21 февраля, 10:52

Путин предложил декриминализировать ряд экономических статей УК РФ

Президент России Владимир Путин предложил пересмотреть ряд норм уголовного законодательства России в части преступлений с экономическим составом. В ходе Послания Федеральному собранию Путин отметил, что государство должно контролировать происходящее в этой сфере. Нельзя допустить вседозволенности, однако и перегибать палку тоже не стоит.

"Необходимо, активнее двигаться к этой декриминализации, о которой я сказал. Рассчитываю, что правительство вместе с парламентом, правоохранительными органами, деловыми объединениями будут последовательно и основательно вести эту работу", — добавил глава государства.

Президент также поручил правительству и парламенту подумать над дополнительными мерами, которые позволят ускорить процесс деофшоризации экономики. По его словам, бизнес в ключевых секторах экономики должен действовать в рамках российской юрисдикции.

Путин назвал свободу предпринимательства необходимой для экономического суверенитета

Путин назвал свободу предпринимательства необходимой для экономического суверенитета

Ранее Лайф уже писал, что в России могут смягчить наказание за налоговые преступления. Речь идёт о том, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела могут вынести или же прекратить существующее, если предприниматель исполнил налоговые обязательства.

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Николь Вербер
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